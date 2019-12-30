Ледяной дождь со снегом накрыл Москву

Москва, 30 декабря. Ледяной дождь и снег будет идти в Москве до середины ночи, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в столице наблюдаются осадки в смешанной фазе: снег переходит в ледяной дождь, мокрый снег. Это приведет к образованию гололеда на дорогах.

Быстрая смена осадков ожидается и на территории Московской области, передает «МИР24». Сильный ветер сохранится до утра, его скорость составит 18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что столица встала в девятибалльных пробках. Неблагоприятные погодные условия влияют на образование заторов на дорогах.