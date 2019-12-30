Появилось видео с грузовиком, сбившим насмерть девочку в Люберцах

Москва, 30 декабря. Очевидцы рассказали о ДТП с грузовиком, который сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах, одна девочка погибла на месте. Появилось видео ДТП.

Инцидент произошел днем 30 декабря в микрорайоне Белая Дача. Пятилетняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

Грузовик задел коляску с полуторогодовалым ребенком, он выжил, но малышу потребовалась медицинская помощь. Ребенка увезли на скорой, о его состоянии не сообщается.

Водитель грузовика дождался прибытия правоохранителей.

По словам очевидицы трагедии Марии, в момент аварии она проезжала мимо на лошади. После ДТП погибшего ребенка оставили на земле и накрыли одеялом.

Еще один свидетель аварии Карина сообщила, что в этом месте всегда было опасное дорожное движение.

«Истошно кричала, не прекращая, женщина. Девочка уже была под одеялом», — рассказала женщина, ее слова передает телеканал «360».

По некоторой информации, пятилетняя девочка шла месте с бабушкой, которая везла коляску с ребенком. Они возвращались с прогулки.