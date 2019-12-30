Более 10 курилок появится в «Шереметьево»

Москва, 30 декабря. В столичном аэропорту «Шереметьево» планируют открыть 14 курилок в начале 2020 года, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Все комнаты для курения изолируют, их оборудуют системой вентиляции. В курилках разместят информацию о вреде табака на организм человека.

В «Шереметьево» заметили, что аэропорт заботится о здоровье пассажиров, несмотря на закон о возвращении бесплатных мест для курения, пишет НСН.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту «Пулково» установят до четырех кабин для курения.

Напомним, что президент России Владимир Путин 28 декабря подписал закон о возвращении курилок в аэропорты.