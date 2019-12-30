Москва встала в девятибалльных пробках

Москва, 30 декабря. Загруженность cтоличных дорог оценивается в девять баллов, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на внешней и внутренней сторонах МКАД. Движение значительно затруднено на трассах А105 и М4 «Дон».

Машины стоят на Третьем транспортном кольце и Садовых кольцах. Очень сложно проехать на Большом Устьинском, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких, Малом и Большом Каменных мостах.

Автомобили стоят в пробках на Новом Арбате, Новокузнецкой, Остоженке. ЦОДД неоднократно предупреждал водителей, что с 28 декабря движение в городе сильно осложняется.

Это связано с подготовкой к Новому году. Тысячи автомобилистов едут в центр Москвы, чтобы приобрести подарки для своей родных и друзей.

В такое время лучше пересесть на общественный транспорт. Например, метро будет работать в новогоднюю ночь бесплатно. Это также касается наземного транспорта, в том числе автобусов.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч автобусов украсили в Москве к Новому году.