Вильфанд предупредил москвичей об «анеморумбометрической пиле»

Москва, 30 декабря. Резкое изменение скорости и направления ветра может повлиять на самочувствие москвичей, считает глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В январе в столичном регионе ожидается резкое изменение ветра с юго-западного на северо-западный, данное явление можно назвать «анеморумбометрической пилой». Он напомнил, что резкие скачки давления некоторые специалисты называют «барической пилой».

30 декабря скорость ветра в Москве усилилась до 18 метров в секунду. Столбики термометров упали до отметки минус три градуса, пишет РИАМО.

Утром в понедельник спасатели распространили экстренное предупреждение об усилении ветра и гололедице.