Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Хуснуллин рассказал об уникальном методе при строительстве метро

38
0 Оставить комментарий

Хуснуллин рассказал об уникальном методе при строительстве метро

Москва, 30 декабря. Уникальный метод строительства применили на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Строители провели первый спуск головной части щита в сборе, вес которого составляет 870 тонн, с помощью портальной системы. Этот метод планируется применять в дальнейшем.

Заммэра Москвы добавил, что строительству столичной подземки подключены около 50 тысяч специалистов и рабочих. В этом году им удалось проложить 38 км тоннеля, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что движение транспорта у метро «Сокольники» перекроют с 1 января на год в связи со строительством подземки.

В 2020 году руководство московского метрополитена планирует ввести сервис SMS-информирования об изменениях режима работы метро.

Новости партнеров

Новости партнеров