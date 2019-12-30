Москва, 30 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Новым годом участников программы реновации, сообщила пресс-служба столичного градоначальника.

Собянин 30 декабря проинспектировал новый дом на улице Коминтерна, 12, возведенный по программе реновации.

«В эти дни 12,8 тысячи москвичей готовятся встретить праздник в новых квартирах, в которые они переехали по программе реновации», — сказал Собянин, его слова приводит РИАМО.

Градоначальник добавил, что еще 7 тысяч человек оформляют документы и готовятся к переезду. Они заселятся в новое жилье в течение месяца-двух. Он пожелал счастья всем участникам программы обновления жилого фонда.

Собянин добавил, что с каждым годом число новоселов будет расти. Как пишет «Вечерняя Москва», мэр столицы пообщался с новоселами — семьей Лукьяновых.

Глава семьи Павел рассказал, что в старом доме были проблемы с электрикой, горячей водой и трубами. Он добавил, что его семья очень рада переселению в новую квартиру.

Напомним, что программа реновации началась в 2017 году, в нее включили более пяти тысяч домов.