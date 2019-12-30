Киркоров познакомил публику с одной из главных женщин своей жизни

Москва, 30 декабря. Король отечественной поп-музыки Филип Киркоров представил публике свою тетю. Мари Киркорова, по словам певца, является одной из главных женщин его жизни. Бывшая болгарская оперная певица помогает ему воспитывать детей, а также дает советы по поводу репертуара и имиджа артиста.

По его словам, Мари обладает достаточно жестким характером. Собственные взгляды тети на воспитание детей, обернулись увольнением пятерых нянь. Теперь она сама занимается будущим внучатых племянников. Благодаря ее участию в доме всегда звучат классические музыкальные произведения и Мари, как оперная певица, прививает детям тягу к прекрасному.

Мари и Филип Киркоровы приняли участие в съемках программы «Модный приговор». На передачу артист пришел в качестве истца. Он рассказал, что у тети прекрасная фигура, но подаренные им вещи она не носит. Музыкант обратился за помощью к стилистам программы. Как только за дело взялись специалисты, женщина преобразилась не только внешне, но и внутренне. Она стала увереннее говорить и даже ходить по подиуму.

Также в шоу принял участие дядя певца — Хари. Киркоров поведал, что он ближе к нему «по духу». Он отметил, что Хари далек от искусства и всегда отдавал предпочтению занятию бизнесом и спорту. 85-летний Хари занимается футболом вместе с сыном певца — Мартином.

Ранее ФАН сообщал, что король российской эстрады Филипп Киркоров закатил своей юной дочери Алле-Виктории роскошный день рождения. Праздник девочки обошелся 52-летннму отцу в сумму, превышающую миллион рублей.

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