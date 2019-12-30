Появилось видео страшного ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной РФ по мини-футболу

Москва, 30 декабря. Бывший игрок российской сборной по мини-футболу 32-летний Кирилл Погорелов погиб в ДТП, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел накануне около 5 утра в центре Москвы. Погорелов на BMW выехал на полосу встречного движения на Садово-Кудринской улице, где столкнулся с Toyota.

От сильного удара Toyota отбросилу в сторону, иномарка протаранила Kia Rio и еще одну машину. В результата ДТП погиб Погорелов, пишет KP.Ru.

В 2008 году он стал чемпионом Европы среди молодежных команд, в 2009-2011 годах провел более десяти матчей за сборную России по мини-футболу.

Видео столкновения автомобиля Погорелова с другими иномарками опубликовал «Пятый канал».