Движение транспорта у станции метро «Сокольники» перекроют на год

Москва, 30 декабря. Движение возле станции московского метро «Сокольники» перекроют с 1 января 2020 года в связи со строительством подземки, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Движение на Сокольнической площади от Сокольнического Вала до Русаковской улицы перекроют с 1 января по 31 декабря 2020 года. На год ограничат движение транспорта по одной полосе на Русаковской улице до станции метро «Сокольники», пишет АГН «Москва».

Столичный метрополитен планирует реализовать в новому году программу SMS-оповещения пассажиров об изменении режима работы метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что метро будет работать всю новогоднюю ночь бесплатно. Это также касается наземного транспорта, котороый уже украсили к праздникам.