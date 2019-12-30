Вильфанд пообещал москвичам потепление после Нового года

Москва, 30 декабря. Морозная погода продержится в столичном регионе недолго, 2 января ожидается потепление, сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В ночь на 2 января температура воздуха понизится до 8 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до околонулевой отметки. Как отмечает «ФедералПресс», в Московской области воздух прогреется до 3 градусов тепла.

Такая погода сохранится до 4 января, возможен небольшой снег. По словам Вильфанда, это первое потепление в 2020 году, пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что МЧС России объявило экстренное предупреждение на 30 декабря. В столице усилился ветер, на дорогах гололедица.