Подмосковье вошло в тройку популярных направлений для отдыха на Новый год

Москва, 30 декабря. Московская область вошла в топ-3 самых популярных направлений на новогодние праздники в России, сообщили в «ТурСтат».

Лучшим местом для путешествий зимой по итогам интернет-опроса стала Москва (20%). На втором месте расположилась Московская область (15%), далее за ней следует Петербург (14%).

В пятерку популярных направлений также вошли Сочи (10%) и Екатеринбург с уральскими курортами (9%). Остальным респондентам понравились Байкал и Альпы, только 3% россиян хотят поехать на новогодние праздники в Лондон, в Вену и Прагу планируют съездить по 2,5% респондентов, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Московской области 29 декабря открылась самая длинная трасса для катания на тюбингах. Горка находится в городе Клин.