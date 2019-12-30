Городские службы Москвы перешли на круглосуточный режим работы в Новый год

Москва, 30 декабря. Почти 1,5 тысячи аварийных бригад и коммунальщиков будут дежурить на новогодних праздниках, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Для обеспечения бесперебойной работы городского хозяйства коммунальщики будут работать в круглосуточном режиме. По словам Бирюкова, на новогодних площадках усилят контроль за чистотой.

Заммэра добавил, что все инженерные системы Москвы работают в штатном режиме. При необходимости к уборке подключат специализированную технику, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение о гололедице и усилении ветра до 18 метров в секунду.