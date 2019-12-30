Диетолог призвала россиян не переедать в Новый год

Москва, 30 декабря. Переедание является главной опасностью для фигуры в новогодние праздники, заявила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Голодание перед праздниками также вредит здоровью, отметила эксперт. Стародубова пояснила, что на столе в новогоднюю ночь обычно много блюд. Это является символом достатка в семье.

«Если съесть все или большую часть, то это может негативно сказаться на состоянии органов пищеварительной системы и здоровье в целом», — подчеркнула врач, ее слова приводит РИАМО.

Диетолог также считает, что перед Новым годом нельзя голодать. 30 и 31 декабря нужно регулярно питаться в течение дня, это поможет избежать переедания в новогоднюю ночь.

Стародубова напомнила о рисках для здоровья, связанных с распитием алкогольных напитков. Последствиями опьянения является токсическое действие спирта на организм и тяжелое похмелье с утра.

Дозы должны быть небольшими, но лучше всего отказаться от алкоголя совсем. Специалист напомнила, что алкогольные напитки сами по себе калорийны, их употребление может способствовать перееданию.

Она призвала россиян во всем соблюдать меру, пишет издание «Вечерняя Москва».

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