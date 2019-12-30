Маленьких пациентов московских больниц поздравили с Новым годом

Москва, 30 декабря. Детей, которые находятся на лечении в столичных больницах, поздравили с Новым годом, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Акция «Добрая елка» ранее проходила только в Морозовской детской больнице. Но в этом году власти решили поздравить всех ребят. По словам Раковой, каждый ребенок получил подарок к Новому году.

Дети приняли участие в подвижных играх, для них провели интересные мастер-классы, в некоторых больницах показали театральное представление. Традиционно детей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что главная выставка столицы подготовила большую программу для москвичей с детьми. В новогодние каникулы на ВДНХ проведут мастер-классы, веселые спортивные соревнования, покажут театральные постановки.