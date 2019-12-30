Москвичей пригласили посетить ВДНХ на новогодних каникулах

Москва, 30 декабря. На ВДНХ для москвичей и гостей города подготовили большую развлекательную программу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В новогодние каникулы гостей главной выставки страны ждут фигурное катание, керлинг и спортивные старты. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, с 1 января по 8 января будут проводиться различные образовательные мастер-классы, для детей устроят представления.

Для школьников также организовали пространство для сноуборда и площадку для керлинга. В первый день нового года главный каток страны проработает 8 часов, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили об ухудшении погодных условий. В столице ожидается сильная метель с порывистым ветром.