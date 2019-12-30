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Спасатели предупредили москвичей о гололедице и метели

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Спасатели предупредили москвичей о гололедице и метели

Москва, 30 декабря. Москвичам и гостям столицы следует быть внимательными из-за гололедицы и порывистого ветра, сообщили в ГУ МЧС России по Москве. 

С 10.00 до конца суток 30 декабря в столичном регионе скорость ветра составит 18 метров в секунду. Ожидается метель.

Спасатели порекомендовали отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Непогоду лучше переждать в зданиях.

Автомобилистам следует соблюдать правила дорожного движения и не совершать опасных маневров, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что погода также ухудшилась в Петербурге из-за прихода циклона.

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