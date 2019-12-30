Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Около 30 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах

157
0 Оставить комментарий

Около 30 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах

Москва, 30 декабря. Почти 30 рейсов задержаны или отменены в столичных воздушных гаванях к 03.45 понедельника. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Отмечается, что самая сложная ситуация наблюдается в московском «Домодедово», где задержано 14 рейсов, еще пять аннулированы. Так, в «Шереметьево» задерживаются 10 рейсов.

В аэропортах «Внуково» и «Жуковский» пока изменений в расписании нет.

Как сообщало РИАМО, накануне вечером в трех московских аэропортах было отменено и задержано 75 рейсов.

По данным «Вечерней Москвы», в понедельник столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с северо-запада. Как сообщали синоптики, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, а также осадки в виде снега. Местами, по словам метеослужб, возможна метель.

Новости партнеров

Источник: «Яндекс.Расписания»
Новости партнеров