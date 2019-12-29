Удобную пересадку на электрички сделали на станции «Фрязево» в Москве

Москва, 29 декабря. Расписание двух электричек синхронизируют на станции «Фрязево» с 30 декабря, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Решение приняли, чтобы пассажиры могли с комфортом пересесть с одного поезда на другой. Речь идет о пригородном поезде № 6630 Москва — Захарово.

Стоянку этой электрички увеличили на четыре минуты, теперь пассажиры электрички № 6879 Крутое — Фрязево могут совершить пересадку.

МЖД призвала пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных поездов.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что на Новый год подземка будет работать бесплатно. Это также касается поездов МЦК и городских автобусов.

Поезда метро и автобусы уже украсили перед новогодними праздниками.