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Собянин сообщил, что «Остров мечты» полностью построен на средства инвесторов

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Собянин сообщил, что «Остров мечты» полностью построен на средства инвесторов

Москва, 29 декабря. Средства на строительство детского парка развлечений «Остров мечты» предоставили инвесторы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник считает, что в таком крупном мегаполисе, как Москва, должен быть большой детский парк.

«Огромный парк, вместительный, интересный, современный, с мультяшными героями», — сказал Собянин, его цитирует АГН «Москва».

Он выразил благодарность инвесторам, которые приняли участие в реализации масштабного проекта. «Остров мечты» планируется открыть в феврале 2020 года.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что в новогоднюю ночь метро будет бесплатным для всех пассажиров. Это также касается наземного транспорта и МЦК.

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