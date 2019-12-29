Парковки возле 17 московских больниц сделали удобнее для пациентов

Москва, 29 декабря. Парковки на территории 17 столичных больниц обновили для удобства пациентов с начала 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На парковках, которые расположены у больниц имени Филатова, Иноземцева, Сперанского и Вересаева, установили информационные стенды. Парковки были устроены таким образом, чтобы обеспечить круглосуточный доступ транспорта к приемному отделению.

Все машино-места разделили на три категории: для госпитализации, посещения больницы и выписки пациентов. Соблюдение правил будут контролировать сотрудники парковки.

Ранее сообщалось, что столичный транспорт подготовили к Новому году. В подземке появились тематические поезда, пассажиров которых поздравляют известные артисты и музыканты.