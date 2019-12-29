Появились подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве

Москва, 29 декабря. Девушка, чье тело нашли в московской квартире, приехала в российскую столицу с Украины, сообщил «Московский комсомолец».

Инцидент произошел накануне в Тверском районе. В одном из номеров отеля нашли труп 27-летней женщины, которая была прикована наручниками к спинке кровати.

На первый взгляд девушка казалась спящей. Горничная, поняв, что ее постоялица мертва, вызвала полицию. По ее словам, номер заказывала пара — с погибшей был молодой человек.

Он покинул отель через полтора часа после заселения. По некоторой информации, в комнате нашли пакет с неизвестным веществом. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве двухлетнего ребенка. По предварительной информации, девочка была задушена.