Полиция задержала москвича, который задушил двухлетнюю девочку

Москва, 29 декабря. Полиция задержала в столице 55-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухлетней девочки, сообщили в СУ СК России по Москве.

Тело погибшего ребенка со следами насильственной смерти нашли в квартире на востоке Москвы. По предварительным данным, девочку задушили.

Информации о том, кем задержанный приходится погибшей, пока нет. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка и назначили судебно-медицинскую экспертизу, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мать заперла двухлетнего ребенка в камере хранения в супермаркете. Следственные органы проводят проверку происшествия.