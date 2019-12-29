Вильфанд предупредил москвичей о самой холодной ночи декабря

Москва, 29 декабря. Ночь на 30 декабря в столичном регионе может стать самой холодной за весь декабрь, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночные температуры в Москве составят 4-6 градусов мороза, в Московской области похолодает до 10 градусов мороза, пишет ТАСС.

По словам Вильфанда, на севере ЦФО столбики термометров в ночь на 31 декабря могут опуститься до 16 градусов мороза.

В столичном регионе в новогоднюю ночь возможен снег и небольшая облачность, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что в Москве к Новому году украсили общественный транспорт. Известные российские артисты и музыканты записали поздравления для пассажиров метро.