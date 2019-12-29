Новогодний флешмоб в Москве запустили организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество»

Москва, 29 декабря. Организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество» запустили флешмоб с участием детей, сообщили в пресс-службе цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».

Участники флешмоба могут записать видео продолжительностью до одной минуты и рассказать, как празднуют Новый год в их семье. Ролики с хештегами #ПутешествиевРождество и #НовыйКосмический2020 нужно опубликовать до 7 января.

Самые интересные видео будут опубликованы в группах «Московских сезонов» в соцсетях. Автор лучшего ролика получит приз — фотосессию на площадках фестиваля, пишет РИАМО.

Ране сообщалось, что на нескольких ветках столичного метро запустили новогодние поезда. Наземный транспорт тоже украсили к праздникам.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается температура воздуха выше климатической нормы, осадков не будет, рассказал синоптик.