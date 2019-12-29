Поезда метро и автобусы украсили к Новому году в Москве

Москва, 29 декабря. Более шести тысяч автобусов украсили в столице к Новому году, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В метро появились новогодние поезда, наземный транспорт тоже украсили перед зимними праздниками. Тематические поезда появились на Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

Известные музыканты и актеры записали новогодние поздравления для москвичей и гостей города. Среди них Рената Литвинова, Олег Газманов, Леонид Агутин и другие.

Пассажиры могут сфотографироваться вместе с аниматорами в костюмах героев сказки «Щелкунчик». Вестибюли станций украсили праздничными плакатами, пишет РИАМО.

Ранее специалист столичного метеобюро заявила, что погода на Новый год будет без осадков. Ожидается околонулевая температура, с 1 января в Москву придет небольшое похолодание.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказал, как вернуться к нормальному режиму питания после новогодних праздников.