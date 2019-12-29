Воробьев заявил, что отметит Новый год с семьей в Подмосковье

Москва, 29 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия -1» сообщил, что планирует встретить Новый год вместе с семьей в Подмосковье.

Воробьев отметил, что ранее его семья планировала поездку в подмосковный Дмитров.

«В общем нам нравится быть здесь, в Подмосковье, поэтому всей большой семьей мы будем встречать Новый год», — сказал глава региона, его слова передает РИАМО.

Губернатор распорядился запустить программу «Зима в Подмосковье». Это знакомство гостей региона с памятными местами, историческими сооружениями Московской области и организация зимних праздников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье работает 81 предновогодняя ярмарка. Фермеры привезли телятину, свинину, крольчатину, мясо птицы для новогодного стола.