Синоптик рассказала о погоде в Москве на Новый год

Москва, 29 декабря. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 31 декабря ожидается погода без осадков, температурный режим выше климатической нормы.

С 30 декабря погода в Москве будет меняться. Атлантический циклон принесет мокрый снег, в ночь на 1 января температура воздуха будет положительной.

По словам Поздняковой, с 1 января столбики термометров начнут опускаться. Дневная темпетатура воздуха будет околонулевой, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Московской области открылась самая длинная трасса для катания на тюбингах. В регионе также работают предновогодние ярмарки.