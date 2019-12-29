Предновогодние ярмарки открылись в Подмосковье

Москва, 29 декабря. Более 80 предновогодних ярмарок работает в Подмосковье, сообщили в министерстве потребительского рынка и услуг Московской области.

В общей сложности власти организовали более четырех тысяч торговых мест. На ярмарках можно купить подарки, продукты к новогоднему столу, сувениры, украшения для дома и елки, пишет РИАМО.

По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, фермеры привезли телятину, мясо кролика, свинину, перепелку, курицу, индейку и утку. На ярмарках также можно купить шоколад ручной работы, изделия из хрусталя и прочие мелочи.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину откроется самая длинная трасса для катания на тюбингах. Жителей Московской области пригласили на открытие горки.