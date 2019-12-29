Самую длинную трассу для катания на тюбингах откроют в Подмосковье

Москва, 29 декабря. Трасса для катания на тюбингах длиной 130 м появится в подмосковном Клину, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Горки появятся на территории оздоровительного центра «Горизонт». Открытие «Горки Парка» состоится в воскресенье в 12.00, пишет РИАМО.

Организаторы праздника подготовили для посетителей квесты на веревочном экстрим-городке, игру в лазертаг, зимний кинотеатр и дискотеку. В сообщении городской администрации отмечается, что для безопасности на трассе будут работать четыре инструктора.

Ранее сообщалось, что в воскресенье столичный Музей Победы пригласил школьников и студентов на бесплатные экскурсии.