Музей Победы пригласил московских школьников на бесплатную экскурсию

Москва, 29 декабря. Посещение Музея Победы сделали бесплатным для школьников и студентов 29 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

Гостям музея покажут диорамный комплекс, который расскажет о главных сражениях Великой Отечественной войны, трехмерную панораму «Битвы за Берлин» и другие интересные экспозиции.

На площадке Музея Победы открылась выставка «Искусство и мир», на которой китайские мастера представили свои работы. Работники музея организовали квест «Елка Победы. Новая миссия» для детей 6-12 лет, пишет РИАМО.

На прошлый старый Новый год сотрудники Музея Победы также провели для горожан и гостей города бесплатную экскурсию. Часть экспонатов для экспозиции в музей передал Заслуженный артист России Александр Олешко.