Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве

Москва, 28 декабря. Два человека погибли при пожаре в московском жилом комплексе. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы накануне. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место ЧП. По информации ведомства, пожар произошел в элитном жилом комплексе «Алые Паруса», который расположен на улице Авиационная на северо-западе Москвы.

Два человека погибли. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Огонь в подсобном помещении к настоящему моменту удалось ликвидировать.