Спасатели вместе с прохожими достали из Москвы-реки человека

Москва, 27 декабря. Сегодня вечером в столице пожарно-спасательные подразделения вместе с прохожими спасли человека. Мужчину достали из реки на Раушской набережной, сообщает московское ГУ МЧС России.

Сообщение о том, что в воде около дома 4/5 находится человек, поступило в экстренные службы в 20:54.

«Незамедлительно к месту выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, пожарные совместно с прохожими с поверхности воды реки Москвы спасли мужчину и передали медикам», – говорится в сообщении московского управления МЧС РФ.

Напомним, днем ранее в Санкт-Петербурге водолазы, изучающие дно реки Мойки, обнаружили пакет с отпиленными ногами. Предположительно, останки принадлежат убитой петербургской аспирантке Анастасии Ещенко.

В начале ноября из Мойки вытащили бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками, однако сам упал в воду. При обыске в его квартире полиция нашла обезглавленное тело сожительницы историка — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Позже Соколов признался, что застрелил девушку, а потом пытался по частям избавиться от ее останков. В настоящее время доцент находится под следствием.