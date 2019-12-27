Пассажирам московского метро предложат фото с эффектом «заморозки времени»

Москва, 27 декабря. На пяти станциях московского метро появятся фотозоны для 3D-фото с эффектом «заморозки времени», также известным как bullet time. Площадки для объемных снимков будут оформлены в новогоднем стиле. Об этом сообщил представитель пресс-службы метро.

«Фотозоны будут работать на станциях «Площадь Революции», «Курская», «Киевская», «Маяковская» и «Пушкинская» с 27 декабря по 10 января», — сказал представитель.

Фотозоны, расположенные на станциях «Площадь Революции», «Курская» и «Киевская», будут работать с 11.00 до 16.00. Еще одна площадка будет мобильной и находиться на станции «Маяковская» или «Пушкинская» — с 9.00 до 14.00, передает РИАМО.

Стоит отметить, что ранее на станции метро «Курская» пассажиры могли заметить новый интерактивный пол с новогодними сюжетами, а между станциями «Спортивная» и МЦК «Лужники» открыли бесплатный каток.

Кроме того, во всех вестибюлях станций Кольцевой линии расположены часы, которые ведут отсчет до наступления Нового года.

Ранее ФАН сообщал, что столичный метрополитен показал проект об оповещении пассажиров о режиме работы подземки по SMS. Инициативу планируют реализовать в 2020 году.