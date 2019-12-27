В Мытищах закрыли полигон коммунальных отходов «Каргашино»

Москва, 27 декабря. Полигон коммунальных отходов «Каргашино» закрыли в Мытищах. Это четвертая свалка в Подмосковье, которая за последние полтора месяца перестала принимать отходы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Мусор, который складировался на свалке, находится на переработке. Технический пуск первой партии провели на шестом КПО «Алексинский карьер» в городском округе Клин.

Общая площадь полигонов, закрытых в этом году в Подмосковье, составляет более 60 гектаров. За один год перестали работать 39 полигонов, еще 28 перестали принимать отходы. В ближайшие два года полностью прекратят функционировать 11 мусорных свалок, передает телеканал «360».

Для переработки отходов в регионе возведут 12 новых современных комплексов и четыре завода по термической обработке мусора.

«Мы открыли два новых «КПО ЮГ» в Коломне и «Восток» в Егорьевске, на полную мощность работают КПО в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске. Все это позволило нам закрыть расположенные там старые полигоны», — отметил Евгений Хромушин.

Ранее ФАН сообщал, что в 2023 году в России появится отрасль по переработке отходов I-II классов опасности. Уникальную инфраструктуру обязался построить федеральный оператор ФГУП «РосРАО» госкорпорации Росатом в рамках нацпроекта «Экология».