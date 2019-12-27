В Москве ТПУ «Рязанская» запустят в марте 2020 года

Москва, 27 декабря. Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» запустят в Москве к концу марта 2020 года. По пассажиропотоку он станет самым крупным в Европе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сложно совместить двухпутный и два однопутных тоннеля, надеюсь все получиться», — написал Хуснуллин в своем аккаунте в Twitter.

В часы максимальной нагрузки ТПУ будет принимать около 90 тысяч пассажиров. Он объединит две ветки метро — Большую кольцевую и Некрасовскую, Московское центральное кольцо, линию Московских центральных диаметров и маршруты автобусов, передает РИАМО.

Кроме того, в ТПУ появится ландшафтный парк. В нем планируют создать цветник переменной высоты с многолетниками и густым кустарником.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал, что проезд в автобусах, метро, МЦК в ночь на 1 января будет бесплатным.