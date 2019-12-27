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Собянин назвал 2019 год самым удачным для Москвы за последние пять лет

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Собянин назвал 2019 год самым удачным для Москвы за последние пять лет

Москва, 27 декабря. Уходящий год является самым успешным для российской столицы за последний период. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил хорошие экономические показатели города и рост инвестиций в развитие столицы.

«Вообще уходящий год для Москвы очень удачный. Я бы сказал, наверное, самый удачный за последние 5, а то и 10 лет. Много говорим о кризисе, о проблемах, но тем не менее большинство показателей экономики Москвы позитивны», — рассказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что инвестиции растут даже несмотря на сложные и кризисные моменты. В текущем году вложений стало больше на 11% и их размер приближается к «астрономической сумме в 3 триллиона рублей».

«Это не какие-то мифические вложения в чьи-то акции, а вложения реальные в реальную нашу жизнь – это очень важный фактор», — заметил Собянин.

Столичный мэр также перечислил наиболее инвестируемые отрасли: недвижимость, оборудование, технику, программное обеспечение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об эффективности платных парковок в столице. По данным московской мэрии, они позволяют сократить количество автомобилей в центре города на 25-30 процентов. Собянин отметил, что на данный момент вопрос расширения зоны платных парковок не рассматривается, однако не исключено введение отдельных локальных решений.

Источник: РИА Новости
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