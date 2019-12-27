Московский зоопарк организует выставку нарисованных пандами картин

Москва, 27 декабря. Полотна, написанные большими пандами Московского зоопарка, представят на обозрение публике. Бамбуковые медведи Диндин и Жуи начали осваивать художественное ремесло перед Новым годом.

Уроки рисования проходят два раза в неделю. Все необходимые для рисования атрибуты — холсты, кисти и краски, животные получают от сотрудников зоопарка, передает телеканал «360».

«Чтобы животные спокойно восприняли эти новые предметы, киперы сначала просто демонстрировали их. Кисть сотрудники зоопарка поместили внутрь полого бамбукового стебля: так пандам привычнее и удобнее держать ее в лапе», — пояснили в Московском зоопарке.

Панды приступают к творчеству по команде. Им выдают кисти и на холсте появляются мазки будущей картины. Сотрудники зоопарка относят художественный стиль начинающих творцов к абстракционизму, с оттенками авангардизма.

«Работы будут собраны в отдельную экспозицию. Полюбоваться на панда-живопись сможет каждый посетитель зоопарка. Планируется, что картины бамбуковых медведей будут использоваться для проведения всевозможных благотворительных акций», — заключили в зоопарке.

Ранее ФАН сообщал, что в Московском зоопарке отметили первый день рождения больших панд. Диндин и Жуи прибыли из Китая в Москву 29 апреля. 30 июля Диндин исполнилось два года, а 31 июля Жуи — три года.