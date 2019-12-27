Москвичи столкнутся с погодной «барической пилой» на Новый год

Москва, 27 декабря. Москвичи столкнутся с так называемой «барической пилой» — резкими перепадами давления — в последний день уходящего года. Показания барометров зафиксируют резкие скачки, начиная с 31 декабря и в первые дни 2020 года.

«Барическая пила – это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким», — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Синоптик добавил, что для таких метеоусловий характерно существенное похолодание, затем — резкое непродолжительное потепление на сутки или двое.

«Такой характер погоды обуславливается положением так называемой планетарной фронтальной зоны. Она то опускается к верху, то снова поднимается на север», — рассказал Синенков.

Он также добавил, что в субботу в Москве столбики термометра опустятся до минус 2 градусов, в воскресенье — минус 4–5 градусов, а в понедельник температура вновь повысится до плюсовой отметки.

«31 декабря температура будет положительная. 1 числа уже отрицательная, но ненадолго, буквально на 2 или 3 дня», — сказал Синенков.

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