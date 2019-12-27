Строительство 10 новых оздоровительных комплексов запланировано в Москве

Москва, 27 декабря. Десять новых физкультурно-оздоровительных центров появятся в Москве. Для их строительства выделили девять участков, общей площадью шесть гектаров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На них будет построено 65,4 тысячи квадратных метров спортивных комплексов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По приблизительным оценкам новые спортивные объекты появятся в течение трех или четырех с половиной лет. Физкультурно-оздоровительные комплексы возведут в Троицком административном округе, два — в Южном округе, а также по одному — в Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Новомосковском округах, передает РИАМО.

«Самый большой ФОК с бассейном общей строительной площадью 14,1 тысячи квадратных метров появится в городе Троицке, микрорайоне Солнечном», — добавил Гаман.

Стоит отметить, что городские объекты имеют повышенную востребованность. На аукционах за них борются в среднем пять – шесть компаний, а в некоторых случаях конкуренция достигает 11 на лот.

Ранее ФАН сообщал, что заседание президентского совета по развитию физической культуры и спорта с участием Владимира Путина запланировано на первую половину 2020 года.