Юным москвичам предложили получать паспорта в торжественной обстановке

Москва, 27 декабря. Москвичи, достигшие 14-летия, могут подать заявку для получения паспорта в торжественной обстановке. Церемония вручения будет проходить во Дворце госуслуг «Мои документы» на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В присутствии родных и близких, юношам и девушкам будут вручать государственный документ и подарочные наборы, в которые входит, например, обложка для паспорта в фирменном стиле «Моих документов», передает РИАМО.

«Мероприятие будет проводиться каждый месяц, чтобы все желающие смогли воспользоваться новой услугой центров «Мои документы», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для того, чтобы принять участие в торжественной церемонии, необходимо пройти предварительную регистрацию, ближайшая состоится уже 31 декабря.

Ранее ФАН сообщал, что число россиян может вырасти до 150 миллионов человек к 2036 году. Такие данные представлены в демографическом прогнозе Росстата. Прогноз составлялся на основе текущей статистики. Для расчета роста численности населения использовали гипотезы о тенденциях рождаемости, смертности и миграции.