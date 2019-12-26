Московские власти будут пресекать незаконную торговлю фейерверками

Москва, 26 декабря. Надзорные органы России в преддверии Нового года проведут рейды в Москве с целью выявления нелегальных мест продажи пиротехнических изделий. Об этом в четверг заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Нельзя покупать пиротехнику с рук, в непроверенных местах, даже если она дешевле. Зачастую недобросовестные предприниматели перебивают дату производства, срок годности. Покупать надо в достаточно известных точках и, в первую очередь, обращать внимание на наличие инструкции на русском языке», — пояснил он журналистам.



Немерюк добавил, что штрафы за несанкционированную торговлю достигают 30 тыс. рублей. Власти Москвы намерены перед новогодними праздниками пресечь любую несанкционированную торговлю пиротехникой. Приобрести фейерверки, петарды и хлопушки можно в 118 крупных торговых точках, а также в небольших магазинах.

Кроме того, для москвичей и гостей столицы будет приготовлен салюты, посмотреть на которые можно будет в 87 точках города. Узнать о местах запуска фейерверков более подробно можно на сайте городской администрации.