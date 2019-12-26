В больницах Подмосковья появятся детские добрые комнаты

Москва, 26 декабря. Во всех больницах московского региона появятся добрые комнаты. Сегодня игровые зоны функционируют уже в 47 муниципальных образованиях.

Каждая добрая комната оснащена детскими игрушками, теплым напольным покрытием, доской для рисования, телевизором и настольными играми. Об этом во время эфира на телеканале «360» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказала депутат Московской областной Думы Линара Самединова.

«Сейчас готовим 60 игровых детских зон, а 25 уже готовы, в них дети проводят время. Идея создания такого проекта родилась в прошлом году в такие же новогодние праздники, мы поздравляли детей в больнице. Подумали, что будет правильным сделать для детей условия пребывания комфортными, домашними», — рассказала Линара Самединова.

В игровой комнате дети могут отвлечься от процедур, отдохнуть и с интересом провести время.

«Это действительно психологически важно, когда можно провести время не в коридоре, ожидая врача, если вдруг такая необходимость существует, а немножко отвлечься и порисовать, познакомиться с ребятами», — заявил глава региона.

Губернатор отметил, что каждому ребенку необходимо хотя бы на время отвлекаться от процедур, поэтому такие комнаты должны появиться по всему Подмосковью.