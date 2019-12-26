Праздничная иллюминация в Подмосковье будет работать до конца зимы

Москва, 26 декабря. Новогоднее оформление в городах Подмосковья не будут убирать до конца зимы. Гирлянды, пышные елки, катки и хоккейные коробки будут радовать местных жителей до самой весны.

В 2019 году в Подмосковье организовали больше 70 зимних горок, 70 катков, 45 лыжных трасс. Не обошлось и без ярких гирлянд.

«Все те украшения, которые можно увидеть в скверах и парках, в общественных пространствах, в популярных для жителей местах, как центральная площадь, например, они будут работать не только в новогодние каникулы, но и всю зиму», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

В вопросах стилистики и оформления городских улиц и других объектов Подмосковье ориентируется на столицу России.

«Конечно, у нас есть ориентир — Москва. Мы видим, как там все красиво, но не собираемся отставать. Поэтому каждый год каждый город в своих планах, и главы очень внимательно следят за тем, чтобы город менялся, чтобы были положительные эмоции, были краски», — добавил Андрей Воробьев.

Кроме того, зимние катки, несмотря на погоду, тоже продолжат свою работу. Переменчивые метеоусловия не создадут проблем.

«Это будет искусственный лед, потому что мы видим, что погода очень переменчивая, и должны сделать так, чтобы катки работали на постоянной основе», — заключил Андрей Воробьев.

Ранее ФАН сообщал, что на Соборной площади Кремля в Москве нарядили главную елку страны. Зеленая красавица простоит до середины января.