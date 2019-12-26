Эксперты назвали среднюю стоимость квартиры в Москве

Москва, 26 декабря. Средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках составляет 224,6 тысячи рублей без учета высокого ценового сегмента. Об этом говорится в пресс-релизе агентства недвижимости Est-a-Tet.

По данным специалистов, больше всего квартир на первичном рынке продается в Южном административном округе, в котором в экспозиции представлено 17,1% (86 тысяч квадратных метров) от общего объема предложения в готовых домах.

Самым бюджетным вариантом эксперты назвали жилье в комплексе «Жемчужина Зеленограда». Речь идет о студии без отделки, площадь которой составляет 19,8 квадратного метра, а стоимость — 3,4 миллиона рублей.

Из вариантов «под ключ» самым дешевым в агентстве недвижимости сочли студию в 20,1 квадратного метра, которая стоит 5,5 миллиона рублей. Такую квартиру можно найти в ЖК «Ясеневая, 14».

В ноябре московские риелторы рассказали, за сколько можно снять самую дешевую квартиру в столице. По данным специалистов, минимальная стоимость аренды жилья в Москве увеличилась на несколько тысяч в сравнении с ценами за летние месяцы. За 25 тысяч рублей арендатор, по их словам, может найти не только однокомнатное жилье, но и квартиру с двумя комнатами.

Ранее стало известно о планах Сбербанка запустить программу рефинансирования ипотеки, которая была выдана клиентам. Услуга может стать доступной уже в 2020 году.