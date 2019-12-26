Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Подмосковье

Москва, 26 декабря. Серьезное ДТП с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей произошла в Горьковском шоссе в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, два человека погибли, еще один пострадал.

«На 54 км Горьковского шоссе в сторону Москвы произошло попутное столкновение пяти автомобилей – двух грузовых фур и трех легковых машин. В результате два человека погибли, еще один получил ранения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Движение на трассе пока еще затруднено, водителям советуют использовать объезды на 57-м и 55-м километрах.

Напомним, что на прошлой неделе произошло серьезное ДТП в Котельниках. Грузовик «ГАЗель» и легковой автомобиль «Daewoo Nexia» лоб в лоб столкнулись на Дзержинском шоссе.