Полиция нашла в доме московского писателя-фантаста восемь гранат 

Москва, 25 декабря. В квартире писателя Александра Конторовича правоохранительные органы нашли восемь предметов, похожих на боевые гранаты. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Во вторник были обнаружены восемь предметов, внешне похожих на осколочные гранаты», — приводит РИА Новости слова собеседника в органах.

Ранее СМИ сообщали, что в квартире писателя-фантаста Конторовича проходит обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты восемь предметов, похожих на боевые гранаты. Сейчас они отправлены на экспертизу, чтобы определить, насколько они боеспособны. В ГУ МВД по Москве эту информацию пока не прокомментировали.