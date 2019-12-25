Организатора молодежных игр задержали в Москве за изнасилование школьницы

Москва, 25 декабря. Мужчину, который трое суток насиловал 12-летнюю школьницу в Москве, арестовали, против обвиняемого возбудили уголовное дело. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ «насильственные действия в отношении несовершеннолетних»,— подтвердили «КП» информацию об аресте собственные источники в правоохранительных структурах.

Обвиняемого опознала пострадавшая. Им оказался 47-летний организатор тематических молодежных игр Игорь Толстошеин, мужчина известен в военных кругах.

С жертвой он познакомился в социальных сетях. Девочка оказалась не единственной, кто подвергся издевательствам с его стороны.

Близкий к следствию источник рассказал, что телефоне мужчины была найдена переписка с сотнями девочек до 13 лет. Половая связь у него была в том числе с девятилетней жертвой из Белоруссии.

С девочкой из Гродно москвич также познакомился в Сети и после нескольких недель переписки приехал в город. Исходя из сообщений и показаний мужчины, школьница брала за интим деньги.

«Ребенок из полной благополучной семьи. Сейчас ее опрашивает милиция Республики Беларусь», — пояснил источник в следствии.

В настоящее время Толстошеин арестован на два месяца. В Москве отрабатывают возможные связи арестованного с другими несовершеннолетними. Коллеги обвиняемого от комментариев отказались.

Мужчина состоит в официальном браке и воспитывает двоих детей. За выявленные преступления ему грозит наказание до 20 лет строгого режима.