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Неизвестные украли из банкомата в Москве более 7 млн рублей

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Неизвестные украли из банкомата в Москве более 7 млн рублей

Москва, 25 декабря. Сотрудники полиции возбудили дело по факту кражи более семи миллионов рулей из банкомата в городе Московский. Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Согласно сведениям ведомства, накануне днем в полицию обратился заместитель руководителя филиала одного из финансово-кредитных учреждений в городе Московский и заявил о краже.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что двое злоумышленников смогли пробраться в магазин на улице Радужной, вскрыли банкомат и забрали оттуда 7,4 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивает полиция.

Как сообщал РИАМО, 18 декабря технический специалист похитил свыше 1 млн рублей из банкомата в подмосковных Химках.

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