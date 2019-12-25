Представительницу ближнего зарубежья задержали в Барвихе с 3 кг героина

Москва, 25 декабря. Полиция задержала в Подмосковье приезжую из ближнего зарубежья и изъяла у нее порядка 3 килограммов героина. Об этом сообщила начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова.

«Сотрудниками полиции по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов в Барвихе Одинцовского района задержана 39-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемая в сбыте наркотиков», — рассказала она.

Петрова уточнила, что в сумке задержанной было найдено и изъято 13 свертков с порошкообразным веществом. Химическое исследование показало, что содержимое — героин, общий вес которого составил 1,6 килограмма.

В телефоне представительницы ближнего зарубежья оперативники обнаружили адреса мест наркотических закладок, находящихся в подмосковных поселках Шульгино и Барвиха.

Во время осмотра точек было найдено и изъято еще два пакета с аналогичным содержимым. В общей сложности из незаконного оборота правоохранителям удалось вывести порядка 1,7 килограмма героина, добавили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание в рамках этой статьи предусматривает 20 лет лишения свободы.

В начале декабря группа наркодилеров была задержана в Петербурге. Члены ОПГ сбывали наркотические вещества через группу в Telegram.